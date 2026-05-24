Serie A Roma e Como in Champions League | Lecce salvo

Da calciomercato.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha perso in casa contro il Cagliari e non si è qualificato per la Champions League. La Roma e il Como sono invece approdate alla competizione europea, con il Como che ha vinto in trasferta contro la Cremonese. Il Lecce si è assicurato la salvezza in Serie A.

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Il Milan perde in casa contro il Cagliari e non si qualifica per la Champions League, mentre fa festa il Como che batte nettamente la Cremonese in trasferta. Milan fuori dalla Champions League (ansa Foto) – calciomercato.ti Como e Roma conquistano l’accesso nella massima manifestazione continentale, mentre il Lecce, che batte il Genoa, è salvo con la Cremonese che scende in Serie B. La Juventus, in vantaggio sul Torino nel derby, è in Europa League insieme al Milan considerati i successi di Como e Roma. CREMONESE-COMO 1-4 (Rodriguez, Douvikas, Bonazzoli rig., Da Cunha, Da Cunha) MILAN-CAGLIARI 1-2 (Saelemaekers, Borrelli, Rodriguez) TORINO-JUVENTUS 0-1 (Vlahovic) da concludere VERONA-ROMA 0-2 (Malen, El Shaarawy) L'articolo proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Serie A - Roma e Como, speranze Champions riaperte

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