Il Milan ha perso in casa contro il Cagliari e non si è qualificato per la Champions League. La Roma e il Como sono invece approdate alla competizione europea, con il Como che ha vinto in trasferta contro la Cremonese. Il Lecce si è assicurato la salvezza in Serie A.

Il Milan perde in casa contro il Cagliari e non si qualifica per la Champions League, mentre fa festa il Como che batte nettamente la Cremonese in trasferta. Milan fuori dalla Champions League (ansa Foto) – calciomercato.ti Como e Roma conquistano l’accesso nella massima manifestazione continentale, mentre il Lecce, che batte il Genoa, è salvo con la Cremonese che scende in Serie B. La Juventus, in vantaggio sul Torino nel derby, è in Europa League insieme al Milan considerati i successi di Como e Roma. CREMONESE-COMO 1-4 (Rodriguez, Douvikas, Bonazzoli rig., Da Cunha, Da Cunha) MILAN-CAGLIARI 1-2 (Saelemaekers, Borrelli, Rodriguez) TORINO-JUVENTUS 0-1 (Vlahovic) da concludere VERONA-ROMA 0-2 (Malen, El Shaarawy) L'articolo proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Serie A, Roma e Como in Champions League: Lecce salvo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie A - Roma e Como, speranze Champions riaperte

Notizie e thread social correlati

LIVE Serie A, tutti i verdetti per Champions e salvezza: ora Milan e Roma in Champions, Lecce salvoNell'ultima giornata di Serie A, Milan e Roma ottengono la qualificazione in Champions League.

Serie A, lotta Champions League: il calendario di Juventus, Como e RomaNella Serie A, la corsa alla qualificazione in Champions League si fa più intensa, con Juventus, Como e Roma impegnate in un finale di campionato che...

Temi più discussi: Il Napoli in Champions League, le altre se la giocano all’ultima giornata; La corsa Champions a 90? dalla fine: a Juve e Como serve vincere e sperare | Tutte le combinazioni; Champions, chi si qualifica tra Milan, Roma, Como e Juve? Le (81) combinazioni e la classifica avulsa; Corsa Champions all'ultima giornata: criteri, scontri diretti e scenari di parità per 4 squadre.

Milan, Roma, Como e Juventus si giocano gli ultimi due posti Champions nell’ultima giornata di Serie A. Con quattro squadre racchiuse in due punti, gli incroci della classifica avulsa possono cambiare tutto fino all’ultimo minuto. #ChampionsLeague x.com

Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit

Diretta Champions: Milan, Roma e Como in tempo reale, tutta la Serie A liveSegui tutti gli aggiornamenti da San Siro, Bentegodi e Zini, dove le formazioni di Allegri, Gasperini e Fabregas rincorrono gli ultimi 3 punti per la competizione regina ... tuttosport.com

Serie A, oggi gli ultimi verdetti su Champions e retrocessione: Milan, Roma, Juve e Como in lotta, tutte le combinazioniMilan, Roma, Juve e Como si giocano la Champions. Lecce e Cremonese lottano per la salvezza: tutte le combinazioni ... ilfattoquotidiano.it