Roma un mercato da Champions | Nusa primo obiettivo

La qualificazione alla prossima Champions League rappresenta un traguardo fondamentale per la Roma, che si prepara a intervenire sul mercato per rafforzare la rosa. Secondo fonti vicine al club, l’obiettivo principale resta l’acquisto di un centrocampista, con Nusa considerato il primo nome sulla lista. La società investirà risorse per soddisfare le richieste dell’allenatore, con l’intenzione di migliorare la competitività della squadra in vista della prossima stagione internazionale.

La qualificazione alla prossima Champions League sarà il vero spartiacque per il futuro della Roma, pronta a scatenare un’autentica rivoluzione sul mercato per accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. Come rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’allenatore piemontese ha fretta e pretende una campagna acquisti decisamente più rapida rispetto a quelle delle ultime sessioni operative. Il fulcro del progetto di rafforzamento sarà la linea avanzata, un reparto condizionato nell’ultima stagione da troppe incognite prima del provvidenziale innesto di Malen. Per completare lo scacchiere offensivo, il tecnico ha espressamente richiesto tre volti nuovi, inserendo nella lista dei desideri anche il profilo di Pepê, ala destra di proprietà del Porto dotata di passaporto italiano e di una spiccata duttilità tattica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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