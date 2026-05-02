Allegri ‘avvisa’ il Milan | La Champions sposta 100 milioni sul mercato Poi cita i giovani

L’allenatore ha commentato le prospettive del club in vista della prossima stagione, sottolineando come la partecipazione alla Champions League possa influire sulle opportunità di mercato. Ha inoltre parlato dell’importanza dei giovani nel progetto della squadra, indicando come il rendimento dei giovani potrebbe incidere sulle strategie future. Nessun dettaglio sui nomi o sui tempi specifici, ma si è concentrato sulle implicazioni economiche e sportive di questa competizione.

Arrivano quattro partite fondamentali per il Milan di Massimiliano Allegri: mancano sei punti per avere la certezza di giocare la prossima Champions League. Prima gara decisiva per i rossoneri domani alle 15 contro il Sassuolo. Non solo il campo, il focus delle notizie sul Diavolo resta sempre il mercato e ne ha parlato anche lo stesso allenatore rossonero in conferenza stampa, dando spunti molto, molto interessanti. "Finché non arriviamo a fine stagione e al raggiungimento dell'obiettivo non possiamo dire cosa fare. Perché sposta di 100 milioni il mercato", questo riferendosi alla qualificazione in Champions League. Chiaro che alcuni giocatori (Goretzka per fare un esempio), scelgano la prossima destinazione contando anche la partecipazione alla competizione europea più importante.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri ‘avvisa’ il Milan: “La Champions sposta 100 milioni sul mercato”. Poi cita i giovani Notizie correlate Allegri avvisa il Milan: «A Pisa test verità per la Champions. Firmerei per lo spareggio Scudetto»Il tecnico rossonero tra il debutto amarcord e la caccia all'Inter: «Recuperiamo Leao e Pulisic, ora serve continuità. Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget!Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget!... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan, Allegri fissa l'obiettivo: Ecco quanti punti per la Champions; Milan, senti Simone: Leao non cresce mai. Allegri? Il quarto posto non è un vero obiettivo; Bremer avvisa la Juventus: Non possiamo puntare sempre solo alla Champions, voglio vincere; MN - Sassuolo-Milan, domani la conferenza stampa di mister Allegri. Probabili: Allegri ha provato la coppia Nkunku-Leao per il SassuoloDopo il pari contro la Juventus, il Milan vola a Reggio Emilia per blindare il posto Champions. Partita live domenica alle 15: Massimiliano Allegri presenta la sfida in conferenza stampa alle 13.45. sport.sky.it Rossoneri domenica a Reggio Emilia in cerca di punti fondamentali. Tare avvisa il Milan: Bisogna tornare a vincere»Sassuolo, Allegri, un romanzo, un’ossessione. E domenica, Sassuolo-Milan, se per i rossoneri è la possibilità di avvicinare in modo quasi definitivo la qualificazione alla prossima Champions League, p ... ilgiorno.it Max #Allegri sulla differenza tra PSG-Bayern e Milan-Juventus: “Ma è semplice. In Lega Pro la palla sta in campo 20 secondi, in B 40 secondi, in Serie A un minuto e mezzo. In PSG-Bayern forse anche 3 minuti: più la palla sta in campo e più c'è gioco…” x.com Perché il Milan ha bisogno della Champions Per una serie di motivi, ovviamente anche economici "Il raggiungimento dell'obiettivo sposta di 100 milioni il mercato" assicura Allegri. - facebook.com facebook