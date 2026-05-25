Nei giorni scorsi, la Polizia Locale ha recuperato un bottino di circa 30mila euro composto da Rolex, borse griffate e telefonini rubati ai turisti in via Preneste. Durante un intervento in quella zona, gli agenti hanno sequestrato i beni che erano stati trafugati. Non sono stati forniti dettagli sui responsabili o sulle modalità del furto. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo contro i reati contro i turisti nelle aree centrali della città.

Milano, 25 maggio 2026 – Nei giorni scorsi la Polizia Locale è intervenuta in via Preneste, dove ha individuato un appartamento di residenza pubblica occupato abusivamente e utilizzato per immagazzinare merce rubata: oggetti di elettronica delle marche più note come Apple, Bose, Sony, Canon, Nintendo, Samsung. https:www.ilgiorno.itmilanocronacafurto-valigie-tltkdxku Ma anche gioielli ( Hermes, Rolex ), pelletteria e, soprattutto valige ( Gucci, Montblanc, Porsche, Tumi, Piquadro, Rimowa), occhiali (Prada, Tom Ford, Dolce e Gabbana, Celine), oltre a capi di vestiario, carte di credito, contante in valuta estera e oggetti personali per un valore totale di circa 30 mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rolex, borse griffate e telefonini rubati ai turisti in città: in via Preneste recuperato un tesoro da 30mila euro

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Rolex e gioielli rubati, la scoperta nel campo coltivato

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