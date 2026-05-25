Rolex borse di Gucci e tecnologia un tesoro da 30mila euro nascosto in un appartamento occupato abusivamente

Un appartamento occupato abusivamente è stato trovato un deposito di beni di lusso e elettronica per un valore di circa 30mila euro. Tra gli oggetti rinvenuti ci sono orologi Rolex, borse di Gucci, occhiali di Prada e Dolce&Gabbana, oltre a dispositivi elettronici. La merce, risultata essere rubata, era conservata all’interno dell’abitazione, che fungeva da magazzino. L’indagine ha portato al sequestro del materiale, senza ulteriori dettagli sui responsabili.

Elettronica, Rolex, borse di Gucci, occhiali di Prada e Dolce&Gabbana. Un vero e proprio tesoretto da 30mila euro nascosto all'interno di un appartamento occupato, utilizzato come magazzino per la merce rubata. La polizia locale di Milano ha fermato due uomini, un algerino di 39 anni e un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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