Appartamento pubblico occupato abusivamente viene sgomberato a Ivrea | la coppia non vuole andarsene le operazioni durano cinque ore

Nella mattinata di mercoledì 22 aprile 2026, a Ivrea, è stato eseguito lo sgombero di un appartamento pubblico occupato illegalmente in viale Papa Giovanni XXIII. La coppia che viveva nell’immobile si è opposta allo sfratto, protraendo le operazioni per circa cinque ore. Le forze dell’ordine hanno portato a termine il procedimento, rimuovendo gli occupanti dall’abitazione.

Un appartamento pubblico occupato abusivamente in viale Papa Giovanni XXIII di Ivrea è stato sgomberato nella mattinata di mercoledì 22 aprile 2026. L'operazione, richiesta dall'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale, che amministra lo stabile, è stata condotta con l'intervento.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Sgomberato locale pubblico occupato abusivamente nei pressi della Stazione: scattano tre daspoA denunciare l'accaduto sui canali social e a rivolgere un appello alle istituzioni era stato l'ex sindaco di San Severo, Francesco Miglio. A Città Sant'Angelo sgomberato un alloggio popolare occupato abusivamenteOperazione di sgombero della polizia locale di Città Sant'Angelo assieme all'Ater e all'amministrazione comunale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Polizia di Stato arresta a Bolzano una persona per violazione di domicilio e libera un appartamento occupato abusivamente. - Questura di Bolzano | Polizia di Stato; Operazione contro gli abusivi a Torino: portati via quattro veicoli, quattro persone in comando per essere identificate; Vuole entrare in casa, ma la trova occupata da tre spacciatori; Bisceglie, sgomberato appartamento occupato in largo Purgatorio. Appartamento pubblico occupato abusivamente viene sgomberato a Ivrea: la coppia non vuole andarsene, le operazioni durano cinque oreUn appartamento pubblico occupato abusivamente in viale Papa Giovanni XXIII di Ivrea è stato sgomberato nella mattinata di mercoledì 22 aprile 2026. L'operazione, richiesta dall'Agenzia territoriale p ... torinotoday.it Due appartamenti pubblici occupati abusivamente recuperati in due giorni a Torino Sud, rimossi anche veicoli parcheggiati irregolarmenteLa polizia locale di Torino e il personale di Atc Piemonte Centrale sono intervenuti nella mattinata di oggi, venerdì 17, in via Biglieri 15 per il recupero di un appartamento pubblico occupato ... torinotoday.it Questa mattina a Caorle incontro pubblico sulle locazioni brevi turistiche. Sono seimila i posti letti in appartamento messi a disposizione a Caorle. - facebook.com facebook