Sinner esordio con Tabur al Roland Garros | possibile derby con Darderi agli ottavi

Al Roland Garros, il tennista italiano ha affrontato il suo primo turno incontrando il qualificato. La partita si è conclusa con una vittoria in tre set. Nella parte superiore del tabellone, i principali favoriti sono Zverev e Djokovic, che si trovano nella stessa metà. La parte bassa del tabellone ospita invece i rivali più noti del momento, tutti nella stessa sezione. Tra gli ottavi, potrebbe esserci un derby tra il tennista italiano e un avversario argentino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il tabellone del Roland Garros sorride a Jannik Sinner. Il numero uno del mondo vede tutti gli avversari più in forma del momento dall’altra parte, con lo spauracchio Novak Djokovic possibile scontro soltanto in finale. Ossi duri come Mensik, Jodar, Fils, Ruud e Fonseca saranno affari nella parta bassa di Nole e di Zverev, testa di serie numero 2 che avrà il suo bel da fare per agguantare la finale. Per Sinner due possibili derby, quello agli ottavi contro Luciano Darderi, e con Cobolli ai quarti, una semifinale teorica (molto teorica.) contro Felix Auger-Aliassime, oppure contro Daniil Medvedev, unico nome “grosso” dalla parte dell’azzurro, il solo che lo ha messo davvero in difficoltà nei trionfali Internazionali di Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, esordio con Tabur al Roland Garros: possibile derby con Darderi agli ottavi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sinner, esordio con Tabur al Roland Garros: possibile derby con Berrettini agli ottavi Impresa di Pellegrino: batte Tiafoe in due set, agli ottavi possibile derby con SinnerPugno al cielo, il sorriso di chi ha compiuto qualcosa di speciale: Andrea Pellegrino, numero 155 del ranking Atp, sconfigge a sorpresa tra gli... Sinner, quando gioca a Parigi? Tabur all'esordio al Roland Garros. Il programma dei prossimi tornei e il rankingDa Roma a Parigi in appena 7 giorni, il cammino del numero uno del mondo non si ferma. Il trionfo di Jannik Sinner nella Capitale, a 50 anni da Adriano Panatta, è l'ennesimo tassello ... ilmessaggero.it Sinner, esordio con Tabur al Roland Garros: possibile derby con Berrettini agli ottaviSorteggiato il tabellone di Parigi: il numero 1 debutta contro la wild card francese e nel suo cammino può incrociare Shelton ai quarti. Cobolli aspetta un qualificato, Darderi trova Ofner, Djokovic s ... msn.com