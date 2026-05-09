Roma una serata azzurra | Cocciaretto fa la storia Arnaldi sorprende De Minaur Musetti e Darderi avanzano in fotocopia Out con onore Grant e Basiletti

Venerdì 8 maggio al Foro Italico, Elisabetta Cocciaretto ha superato Emma Navarro con il risultato di 6-3, 6-3, raggiungendo per la prima volta il terzo turno degli Internazionali, dove affronterà la testa di serie Swiatek. Nel frattempo, Arnaldi ha battuto De Minaur, mentre Musetti e Darderi sono avanzati in modo simile. Sono usciti di scena con onore sia Grant che Basiletti. La serata si è conclusa con diverse sorprese e conferme nel torneo.

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