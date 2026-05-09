Roma una serata azzurra | Cocciaretto fa la storia Arnaldi sorprende De Minaur Musetti e Darderi avanzano in fotocopia Out con onore Grant e Basiletti
Venerdì 8 maggio al Foro Italico, Elisabetta Cocciaretto ha superato Emma Navarro con il risultato di 6-3, 6-3, raggiungendo per la prima volta il terzo turno degli Internazionali, dove affronterà la testa di serie Swiatek. Nel frattempo, Arnaldi ha battuto De Minaur, mentre Musetti e Darderi sono avanzati in modo simile. Sono usciti di scena con onore sia Grant che Basiletti. La serata si è conclusa con diverse sorprese e conferme nel torneo.
Venerdì 8 maggio al Foro Italico: Elisabetta Cocciaretto stende Emma Navarro 6-3 6-3 e per la prima volta vola al terzo turno degli Internazionali, dove troverà Swiatek. Matteo Arnaldi firma l’impresa di giornata battendo in rimonta il numero 8 del mondo Alex De Minaur. In serata Lorenzo Musetti e Luciano Darderi vincono col medesimo punteggio, un doppio 6-4 in fotocopia, contro Mpetshi Perricard e Hanfmann. Si fermano invece Tyra Grant e Noemi Basiletti, ma con onore. Ci sono giornate che si raccontano da sole. E quella di ieri al Foro Italico è una di quelle: quattro vittorie azzurre, due sconfitte a testa alta, e un Centrale che alla sera sembrava il salotto di casa.🔗 Leggi su Ezrome.it
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