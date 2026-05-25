Sonego ha vinto una partita durata quasi quattro ore a Roland Garros, recuperando dopo un pesante sesto set. Durante il match, un errore tecnico di Herbert ha consentito a Sonego di ottenere il break decisivo. La vittoria ha permesso al giocatore di ripartire dopo un momento difficile e di portare a casa il risultato finale. La partita si è conclusa con Sonego che ha prevalso grazie a quell'errore chiave e alla sua tenacia nel proseguire nonostante le difficoltà.

? Domande chiave Come ha fatto Sonego a recuperare dopo il pesante sesto set?. Quale errore tecnico di Herbert ha permesso il break decisivo?. Perché la tenuta mentale è stata la chiave del quinto set?. Chi sarà il prossimo avversario dell'azzurro nel secondo turno?.? In Breve Sonego interrompe la striscia di 5 sconfitte consecutive al Roland Garros.. Il francese Pierre-Hugues Herbert perde dopo 4 ore e 9 minuti di gioco.. L'azzurro vince 7-6(3) 5-7 6-2 1-6 6-4 sul campo Simonne-Mathieu.. Prossimo turno per l'italiano contro il vincitore tra Tommy Paul e Rinky Hijikata.. Lorenzo Sonego supera Pierre-Hugues Herbert con 7-6(3) 5-7 6-2 1-6 6-4 sul campo Simonne-Mathieu dopo quattro ore e nove minuti di battaglia fisica al Roland Garros. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros: Sonego vince una battaglia di 4 ore e riparte

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Incredibile #sonego’ vince in 5 set match complicatissimo, sporco con pubblico contro. . Ne Aveva bisogno .. dopo la vittoria di #cina’ e le sconfitte di #bellucco e #bronzetti questa partita al cardiopalma telecronista di #eurosport #rolandgarros x.com

Roland Garros, Sonego vince e avversario litiga con arbitro: Ti devi scusareLorenzo Sonego vince al Roland Garros 2026 e l'avversario 'perde la testa'. Domenica 24 maggio, il tennista azzurro ha battuto Pierre-Hugues Herbert in cinque set nel primo turno dello Slam parigino, ... adnkronos.com

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