Roland Garros Paul polemico | I finalisti non dovrebbero avere trofeo

Notizia in breve

Tommy Paul, numero 21 del mondo, si è espresso con durezza a Roland Garros 2026, affermando che i finalisti non dovrebbero ricevere trofei. Il tennista statunitense, atteso al primo turno, ha criticato pubblicamente la premiazione, sostenendo che il sistema attuale non è corretto. Le sue parole sono arrivate prima dell'inizio del torneo, suscitando attenzione tra gli addetti ai lavori.