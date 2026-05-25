Roland Garros Paul polemico | I finalisti non dovrebbero avere trofeo
Tommy Paul, numero 21 del mondo, si è espresso con durezza a Roland Garros 2026, affermando che i finalisti non dovrebbero ricevere trofei. Il tennista statunitense, atteso al primo turno, ha criticato pubblicamente la premiazione, sostenendo che il sistema attuale non è corretto. Le sue parole sono arrivate prima dell'inizio del torneo, suscitando attenzione tra gli addetti ai lavori.
(Adnkronos) – Tommy Paul 'polemico' a Roland Garros 2026. Il tennista statunitense, numero 21 del mondo, atteso oggi, lunedì 25 maggio, dal primo turno dello Slam parigino, ha le idee molto chiare quando pensa a cosa cambierebbe del mondo del tennis. "Se c'è qualcosa di unico del tennis è l'assenza dell'orologio. Non finisce il match. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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