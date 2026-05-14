Vin Diesel in lacrime a Cannes per Paul Walker | Prego che nella vostra vita possiate avere un fratello come Paul
Durante la proiezione di mezzanotte di un film della serie Fast and Furious al Festival di Cannes, l’attore protagonista si è commosso fino alle lacrime. In un discorso breve, ha espresso il desiderio che nella vita delle persone possano incontrare un fratello come Paul Walker, ricordando l’amico scomparso. L’evento ha suscitato grande emozione tra il pubblico presente, che ha assistito a un momento di forte intensità emotiva.
La proiezione di mezzanotte di Fast and Furious al Festival di Cannes si è trasformata in un momento di profonda commozione. Vin Diesel non è riuscito a trattenere le lacrime mentre i titoli di coda scorrevano sullo schermo del Grand Lumiere Theatre, rivedendo sul grande schermo il legame con il suo compianto collega Paul Walker. “ Prego che nella vostra vita possiate avere un fratello come Paul “, ha detto Vin Diesel dopo essersi preso un momento per ricomporsi davanti alla sala piena. Le parole dell’attore hanno fatto eco all’emozione condivisa da Jordana Brewster, Michelle Rodriguez e dalla figlia ventisettenne di Walker, Meadow, tutte visibilmente commosse mentre il pubblico tributava loro una standing ovation di quattro minuti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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Un abbraccio interminabile che vale più di mille parole. Li dentro si nasconde tutto: amore, mancanza, ma soprattutto FAMIGLIA. #VinDiesel e la figlia di #PaulWalker, Meadow si stringono in lacrime tra gli applausi del pubblico durante la proiezione spe facebook
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