Vin Diesel in lacrime a Cannes per Paul Walker | Prego che nella vostra vita possiate avere un fratello come Paul

Durante la proiezione di mezzanotte di un film della serie Fast and Furious al Festival di Cannes, l’attore protagonista si è commosso fino alle lacrime. In un discorso breve, ha espresso il desiderio che nella vita delle persone possano incontrare un fratello come Paul Walker, ricordando l’amico scomparso. L’evento ha suscitato grande emozione tra il pubblico presente, che ha assistito a un momento di forte intensità emotiva.

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