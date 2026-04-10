Perché tutti dovrebbero avere un blog personale

Sempre più persone dedicano molte ore alla settimana a scorrere i social media, condividendo pensieri che spesso si perdono tra i contenuti proposti dagli algoritmi. In questo panorama digitale, avere un blog personale rappresenta un modo per esprimersi in modo più libero e duraturo, creando uno spazio tutto proprio dove condividere idee, esperienze e opinioni senza le limitazioni imposte dalle piattaforme social.

La maggior parte delle persone trascorre ore ogni settimana a scorrere i social media, condividendo pensieri che svaniscono nel rumore degli algoritmi. Un blog personale ribalta completamente questa dinamica. Offre a chiunque uno spazio permanente e ricercabile per le proprie idee, di cui si è effettivamente proprietari. Il motivo per cui vale la pena scrivere un blog nel 2026 non è diventare un influencer o inseguire introiti pubblicitari. Si tratta piuttosto di costruire qualcosa di duraturo sul web aperto. Un’identità digitale che controlli tu. Le piattaforme social cambiano continuamente le loro regole. L’algoritmo di Instagram è cambiato 37 volte tra il 2022 e il 2025, secondo i dati raccolti da sviluppatori indipendenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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