Roland Garros | oggi in campo Paolini e Berrettini c’è anche un derby azzurro | Programma completo e orari

Oggi Jasmine Paolini apre il suo torneo al Roland Garros 2026, entrando in campo nella competizione femminile. Accanto a lei, anche Matteo Berrettini scende in campo, mentre tra gli incontri in programma si svolge anche un derby tra tennisti italiani. Il programma completo e gli orari delle partite sono disponibili.

Oggi tocca a Jasmine Paolini: per la numero 1 del tennis femminile italiano comincia l’avventura al Roland Garros 2026. Un torneo che può essere decisivo per il futuro stagionale della toscana, oggi scivolata alla posizione 13 del ranking Wta e in cerca di rilancio dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane. Paolini, per concentrarsi sul singolare, ha scelto anche di rinunciare al doppio con Sara Errani. Il primo ostacolo si chiama Dayana Yastremska, 26enne ucraina oggi numero 45 al mondo. La giornata di lunedì 25 maggio al Roland Garros vede impegnati altri tre tennisti italiani nei primi turni. Matteo Berrettini affronta Marton Fucsovics: l’esperto ungherese, ancora numero 65 al mondo, parte favorito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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