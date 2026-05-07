Internazionali tocca a Berrettini e Paolini | gli italiani in campo oggi a Roma | Il programma orari e tv

Oggi a Roma si svolgono le partite degli Internazionali d’Italia. Matteo Berrettini e Jasmine Paolini sono in campo nel programma di giornata. La campionessa in carica del tennis femminile italiano, numero uno del ranking nazionale, scenderà in campo sul Centrale del Foro Italico. Il suo incontro è previsto come secondo match di giovedì 7 maggio nell’ambito del torneo.

Oggi a Roma tocca a Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. La numero 1 del tennis femminile italiano, campionessa in carica, scende in campo sul Centrale del Foro Italico: il suo match è il secondo in programma giovedì 7 maggio agli Internazionali d’Italia 2026. Prima tocca appunto a Berrettini, che sfida l’australiano Popyrin. Poche ore dopo, stesso campo, protagonista anche Lorenzo Sonego contro il peruviano Buse. Ma il programma di oggi mette sul piatto anche molto altro in chiave azzurra: 8 gli italiani in campo, compreso il derby tra Andrea Pellegrino e Luca Nardi. Matteo Berrettini-Alexei Popyrin Lorenzo Sonego-Ignacio Buse Mattia...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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