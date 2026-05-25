Roland Garros oggi Berrettini-Fucsovics – Diretta

Matteo Berrettini affronta Marton Fucsovics nel primo turno di Roland Garros 2026. La partita si gioca oggi, lunedì 25 maggio, e viene trasmessa sia in diretta televisiva che in streaming. È la prima sfida tra i due giocatori in questa edizione del torneo parigino.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini scende in campo al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, il tennista azzurro sfida l'unghesere Marton Fucsovics – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam parigino. Berrettini arriva al match dopo l'eliminazione al primo turno degli Internazionali per mano di Alexei Popyrin, battuto poi da Jannik. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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