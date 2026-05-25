Roland Garros i risultati degli italiani | avanti Berrettini Cobolli e Paolini
Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini hanno passato il primo turno a Roland Garros. Berrettini ha vinto la sua partita in tre set, Cobolli ha superato il turno in quattro, e Paolini ha concluso la gara in due set. La giornata ha visto anche altre italiane e italiani uscire di scena, mentre queste tre giocatrici e giocatori sono passati al secondo round.
Parigi, 25 maggio 2026 - Il Roland Garros si apre con buone notizie per il tennis azzurro. Avanzano infatti Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, tutti qualificati al secondo turno dello Slam parigino dopo una giornata positiva per i colori italiani. Parigi sorride a Matteo dopo cinque anni. Il ritorno più atteso era quello di Berrettini, che a Parigi non giocava una partita dal 2021. Il romano ha superato in rimonta l’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2, al termine di una sfida durata poco più di tre ore. Dopo un primo set perso al tie-break, l’azzurro ha alzato progressivamente il livello del suo tennis, facendo valere soprattutto il servizio e la maggiore potenza da fondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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