Roland Garros i risultati degli italiani | avanti Berrettini Cobolli e Paolini

Notizia in breve

Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini hanno passato il primo turno a Roland Garros. Berrettini ha vinto la sua partita in tre set, Cobolli ha superato il turno in quattro, e Paolini ha concluso la gara in due set. La giornata ha visto anche altre italiane e italiani uscire di scena, mentre queste tre giocatrici e giocatori sono passati al secondo round.