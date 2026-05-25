Roland Garros da Berrettini e Paolini a Cobolli-Pellegrino | programma e dove vederlo in tv

Il Roland Garros 2026 inizia oggi, lunedì 25 maggio, con il primo turno del torneo. Tra i partecipanti ci sono anche Berrettini e Paolini, insieme a Cobolli-Pellegrino. La competizione si svolge sui campi in terra battuta e viene trasmessa in diretta televisiva.

(Adnkronos) – Il Roland Garros 2026 torna in campo con il primo turno. Oggi, lunedì 25 maggio, lo Slam parigino si tinge ancora una volta d'azzurro con i debutti di Jasmine Paolini e Matteo Berrettini, oltre al derby italiano tra Andrea Pellegrino, sorpresa degli ultimi Internazionali, e Flavio Cobolli. In campo anche Swiatek e Rybakina. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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