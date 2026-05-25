Al Roland Garros 2026, sono in programma quattro match con italiani in campo. Tra questi, debutto per Paolini e Berrettini. Si giocherà anche il derby tra Cobolli e Pellegrino. La giornata si svolge con incontri programmati per la seconda giornata del torneo. Nessuna partita è ancora conclusa.

Seconda giornata al Roland Garros 2026 e sarà un lunedì con quattro italiani in campo. Dopo le tante difficoltà degli ultimi mesi, che hanno portato anche all’uscita dalla Top-10, Jasmine Paolini spera di ricercare sulla terra rossa parigina quelle sensazioni positive che solo due anni fa l’avevano vista arrivare fino alla finale. Non sarà, però, un esordio comodo per la testa di serie numero tredici, visto che Jasmine dovrà vedersela con l’ucraina Dajana Yastremska, che quando è in giornata è sicuramente un’avversaria molto difficile da affrontare. Soprattutto per Paolini ci sono anche le tante incertezze dell’ultimo periodo e questo è già un esame importante per la toscana, che perdendo allargherebbe ulteriormente la crisi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, esordio per Paolini e Berrettini. C’è il derby Cobolli-Pellegrino

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