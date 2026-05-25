Durante il torneo di Roland Garros, Flavio Cobolli ha battuto Andrea Pellegrino in un match tra italiani. Cobolli ha vinto senza perdere set, eliminando Pellegrino dal torneo. Ora, Cobolli affronterà il suo prossimo avversario nel torneo di singolare maschile.

Flavio Cobolli non sbaglia al Roland Garros e manda a casa Andrea Pellegrino nel derby italiano: cosa è successo nel tardo pomeriggio di oggi Flavio Cobolli supera senza troppe incertezze il primo scoglio del Roland Garros, firmando un successo contro Andrea Pellegrino nel derby tutto italiano su terra rossa francese. Sul Philippe-Chatrier, il tennista romano, testa di serie numero dieci, ha regolato il connazionale – numero 124 ATP – con il punteggio di 6-4, 7-6(4), 6-3 in due ore e ventitré minuti. Una prova di maturità per il romano in una stagione altalenante, che ha gestito con freddezza i momenti decisivi. Nel primo set, la svolta al nono gioco: Pellegrino non chiude a rete e subisce il passante vincente per il 5-4. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Roland Garros, Cobolli vince il derby contro Pellegrino: il prossimo avversario

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Flavio Cobolli concede le uniche tre palle break del match nel finale di partita e vince il derby azzurro all’esordio a Parigi, superando 6-4 7-6 6-3 Andrea Pellegrino in poco meno di due ore e mezza. Per la testa di serie n. 10 del Roland Garros al prossimo turn x.com

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