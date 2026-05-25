Flavio Cobolli ha battuto Andrea Pellegrino in tre set nel primo turno del Roland Garros, con i punteggi di 6-4, 7-6(4) e 6-3, in due ore e ventitré minuti. Il romano, testa di serie numero dieci, ha vinto il match sulla terra francese, esordendo con successo nel torneo. Pellegrino ha affrontato Cobolli sul campo principale del torneo.

Flavio Cobolli vince e convince all’esordio sulla terra francese. Nel primo turno del Roland Garros il romano, testa di serie numero dieci, piega il connazionale Andrea Pellegrino 6-4 7-6(4) 6-3 in due ore e ventitré minuti. Al secondo turno Cobolli affronterà il vincente del confronto Yibing Wu-Marcos Giron. Il pugliese, con il diritto in avanzamento, timbra l’1-0. Il trionfatore dell’ultima Davis firma l’1-1 con il colpo al volo. La contesa prosegue nel rispetto dei turni di battuta dei due contendenti, l’unico a dover salvare palla break è il numero 124 ATP nel settimo gioco. La svolta arriva nel nono gioco quando Pellegrino non chiude a rete e incassa il passante di diritto dell’avversario per il 5-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli vince con autorità il derby con Andrea Pellegrino nel debutto del Roland Garros

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