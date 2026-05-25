LIVE Cobolli-Pellegrino Roland Garros 2026 in DIRETTA | Quevedo vince in due set tra pochi minuti il derby azzurro

Notizia in breve

Quevedo ha vinto in due set nel match di oggi. Tra pochi minuti si svolgerà il derby tra due tennisti italiani. La partita tra Paolini e Yastremska è iniziata alle 11 e si sta seguendo in diretta. La cronaca aggiorna minuto per minuto l’andamento degli incontri sul campo. I risultati vengono comunicati senza commenti o analisi, solo con i dettagli delle partite in corso.