A Parigi, Matteo Berrettini ha vinto il suo primo match in uno Slam dopo più di un anno, battendo Marton Fucsovics in quattro set. Contestualmente, Jasmine Paolini ha superato Dayana Yastremska e si è qualificata per il secondo turno di Roland Garros. Entrambi i giocatori italiani sono avanzati nel torneo, segnando una presenza significativa nel tabellone principale.

Buone notizie da Parigi per il tennis italiano. Matteo Berrettini supera in quattro set Marton Fucsovics e ritrova una vittoria in uno Slam dopo oltre un anno, mentre Jasmine Paolini batte Dayana Yastremska e vola al secondo turno del Roland Garros. Doppia gioia azzurra al Roland Garros con le vittorie di Matteo Berrettini e Jasmine Paolini nel primo turno del torneo parigino. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Roland Garros, Berrettini torna a sorridere: vittoria all’esordio. Avanza anche Paolini

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