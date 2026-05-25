Roland Garros | Bellucci perde il controllo dopo il vantaggio sul 5-2
Durante la partita a Roland Garros, l'italiano ha perso il vantaggio di 5-2 dopo aver commesso diversi errori tecnici nel game decisivo. In particolare, ha subito un calo nel servizio e ha commesso alcuni doppi falli che hanno permesso all'avversario di recuperare punti importanti. La sequenza di errori ha portato al crollo del suo vantaggio e alla perdita del set.
? Domande chiave Come ha fatto Bellucci a perdere il vantaggio di 5-2?. Quali errori tecnici hanno causato il crollo del servizio dell'azzurro?. Perché la tenuta mentale è stata il limite principale di Mattia?. Dove giocherà Bellucci per recuperare ritmo prima di Wimbledon?.? In Breve Bellucci ha perso il secondo set dopo un vantaggio di 5-2.. Il francese Halys ha vinto il match in tre set.. L'azzurro disputerà tornei Challenger, Stoccarda, Halle ed Eastbourne prima di Wimbledon.. Il crollo tecnico di Bellucci è avvenuto durante il secondo set.. Mattia Bellucci chiude la sua corsa al Roland Garros in tre set contro Quentin Halys, lasciando sul campo un senso di frustrazione profonda dopo aver perso il controllo del secondo parziale mentre conduceva per 5-2. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Roland Garros: Halys più cinico di Bellucci. Mattia perde tre set a zero x.com
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