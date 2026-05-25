Roland Garros | Bellucci perde il controllo dopo il vantaggio sul 5-2

Notizia in breve

Durante la partita a Roland Garros, l'italiano ha perso il vantaggio di 5-2 dopo aver commesso diversi errori tecnici nel game decisivo. In particolare, ha subito un calo nel servizio e ha commesso alcuni doppi falli che hanno permesso all'avversario di recuperare punti importanti. La sequenza di errori ha portato al crollo del suo vantaggio e alla perdita del set.