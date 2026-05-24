Mattia Bellucci cede male ad Halys e saluta subito il Roland Garros

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mattia Bellucci è stato eliminato al primo turno del Roland Garros 2026. Ha perso in tre set contro Quentin Halys, numero 88 del mondo, con i punteggi di 6-3, 7-6 e 6-3. La partita è durata circa due ore e mezza. Bellucci, che aveva speranze di proseguire nel torneo, si è fermato subito dopo questa sconfitta.

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Termina subito il cammino di Mattia Bellucci nel Roland Garros 2026. Il tennista lombardo arrivava a Parigi con ambizioni di fare un buon torneo ed invece si è arreso subito al francese Quentin Halys, numero 88 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Bellucci ha subito due palle break nel primo gioco del match, ma non riesce a sfruttarle. Purtroppo il tennista lombardo deve lui affrontare una palla break nel suo primo turno in battuta ed Halys strappa il servizio così all’azzurro. La reazione del numero 72 del mondo arriva nel quinto game, quando toglie la battuta al francese, ma nel game successivo Halys torna immediatamente avanti di un break. 🔗 Leggi su Oasport.it

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