mattia bellucci cede male ad halys e saluta subito il roland garros

Notizia in breve

Mattia Bellucci è stato eliminato al primo turno del Roland Garros 2026. Ha perso in tre set contro Quentin Halys, numero 88 del mondo, con i punteggi di 6-3, 7-6 e 6-3. La partita è durata circa due ore e mezza. Bellucci, che aveva speranze di proseguire nel torneo, si è fermato subito dopo questa sconfitta.