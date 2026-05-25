Roland Garros belle vittorie di Sonego e Cinà

Nel primo turno di Roland Garros, Lorenzo Sonego ha vinto il suo incontro, anche se il match non è stato facile. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha superato l’avversario in tre set. La seconda prova Slam per i colori azzurri si apre con una vittoria, mentre un altro tennista italiano, Cinà, ha ottenuto un risultato positivo nello stesso torneo.

Inizia bene la seconda prova Slam per i colori azzurri. Non è stato un match semplice quello del primo turno del Roland Garros per Lorenzo Sonego. Alla fine l’ azzurro ha superato il francese Pierre-Hugues Herbert dopo oltre quattro ore di gioco con il punteggio di 7-6(3) 5-7 6-2 1-6 6-4, al termine dell’ultimo match della prima giornata del torneo parigino. Per il torinese è la quinta qualificazione al secondo turno del Roland Garros. Ora troverà uno tra Tommy Paul e Rinky Hijikata. I colori italiano festeggiano pure con Federico Cinà. All’esordio nel main draw l’azzurro palermitano, numero 238 del ranking ATP e proveniente dalle qualificazioni, ha battuto lo statunitense Reilly Opelka con il punteggio di 3-6 6-4 6-2 6-7(6) 6-4 dopo tre ore e ventuno minuti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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