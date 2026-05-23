Tre italiani sono scesi in campo nel primo giorno del Roland Garros. Sonego, Cinà e Bellucci hanno affrontato i loro avversari nelle rispettive partite di singolare. I match si sono svolti su campi in terra rossa, con i giocatori che hanno dato il massimo fin dalle prime battute. I risultati delle gare sono stati aggiornati in tempo reale, senza ulteriori commenti o analisi.

Esordio azzurro per tre al primo giorno dell’Open di Francia: analisi dei precedenti, fattori chiave e pronostici dei match di Sonego, Cinà e Bellucci. Si appresta a tingersi d’azzurro il primo giorno del Roland Garros, il cui tabellone principale ci riserva 3 match ad alta intensità tecnica ed emotiva. Tre incroci generazionali, se vogliamo, all’insegna della varietà e della contrapposizione fra stili di gioco. Tra i primi a rompere il ghiaccio, in questa domenica parigina, ci sarà Mattia Bellucci, opposto al padrone di casa Quentin Halys in un match da cui non ci aspettiamo grandi colpi di scena. L’unico precedente storico tra i due, sull’erba di Eastbourne, sorride all’italiano, che arriva a questo appuntamento con un trend di rendimento in crescita e una classifica che lo vede ormai stabilmente nei primi 80 del mondo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Tris azzurro alla primissima del Roland Garros: i pronostici di Sonego, Cinà e Bellucci

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