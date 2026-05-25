Roland Garros 2026 Shelton e de Minaur in scioltezza Ruud rischia e Jodar impressiona

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Roland Garros 2026, Shelton e de Minaur hanno vinto facilmente le proprie partite, mentre Ruud ha rischiato di uscire. Jodar ha ottenuto una vittoria sorprendente. In Italia, Berrettini e Cobolli sono passati al secondo turno grazie a prestazioni positive.

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Cala il sipario sulla giornata dedicata agli incontri del singolare maschile al Roland Garros 2026. In casa Italia sorridono Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, entrambi approdati al secondo turno dopo prestazioni convincenti. Berrettini, dopo un avvio complicato contro l’ungherese Marton Fucsovics, ha saputo cambiare marcia imponendosi con il punteggio di 6-7(2) 7-5 6-1 6-2. Una prova in costante crescita per il romano, bravo a ritrovare solidità e continuità dopo aver ceduto il primo set al tie-break. Al secondo turno affronterà il francese Arthur Rinderknech. Missione compiuta anche per Cobolli, che si è aggiudicato il derby tricolore contro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4 7-6(4) 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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