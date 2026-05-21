LIVE Darderi-De Minaur 0-6 3-6 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | azzurro eliminato senza appello ora il Roland Garros

Il match tra Darderi e De Minaur si è concluso con una sconfitta netta per l’italiano, che ha perso in due set, 0-6 e 3-6. La partita si è svolta nell’ambito del torneo ATP di Amburgo, e questa sconfitta segna la fine del percorso di Darderi in questa competizione. Il giocatore non è riuscito a superare il secondo turno in passato al Roland Garros, e questa eliminazione a Amburgo chiude il suo cammino anche in questa occasione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e anche il cammino di Luciano DARDERI ad Amburgo, lo ritroveremo al Roland Garros dove non è mai andato oltre il secondo turno. Un saluto sportivo! 22:01 Fallisce quindo l’operazione sorpasso nella race proprio nei confronti di De Minaur e non solo. Ci riproverà presto, la sensazione è che il torneo di Amburgo sia propizio per chi è stato eliminato presto nel torneo di Roma, non a chi è giunto pressoché in fondo come Luciano. Adesso sarà importante recuperare in vista del Roland Garros dove è accreditato di una ottima testa di serie e potrebbe incontrare Sinner in ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-De Minaur 0-6, 3-6, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro eliminato senza appello, ora il Roland Garros ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIVE TENNIS: Darderi vs De Minaur - ATP Amburgo 2026 (Quarti di Finale) Match Tracker & Commento Sullo stesso argomento LIVE Darderi-De Minaur 0-6, 1-5, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro al lumicinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Non capiamo l’azzurro che adesso accetta lo scambio, giunge sulla smorzata alla grande e raccoglie il... LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo De MinaurCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:08 De Minaur-Davidovich 6-2! Poi l’azzurro! 17:05 Tie break decisivo tra Khachanov e Humbert, poi De... Darderi-De Minaur all'Atp Amburgo, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com Rome ATP QF: [18] L. Darderi def. [32] R. Jodar 7-6(5), 5-7, 6-0 reddit Darderi-De Minaur LIVE su Sky Sport TennisLuciano Darderi impegnato nei quarti di finale dell'Atp 500 di Amburgo. Il numero 16 al mondo se la vede contro l'australiano Alex De Minaur (numero 3 del seeding). Il match, in programma dopo Kovacev ... sport.sky.it LIVE Darderi-De Minaur 0-6, 3-6, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro eliminato senza appello, ora il Roland GarrosCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e anche il cammino di Luciano DARDERI ad Amburgo, lo ritroveremo al Roland Garros ... oasport.it