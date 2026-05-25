Federico Cinà ha vinto il suo primo match a Roland Garros, battendo Reilly Opelka al quinto set. Il giovane tennista di 19 anni e 55 giorni ha ottenuto la vittoria nel secondo turno dello Slam parigino. La partita si è conclusa con Cinà che ha prevalso dopo aver perso il quarto set. Questa vittoria rappresenta il primo successo di Cinà in un torneo del Grande Slam.

Impresa di Federico Cinà al Roland Garros: grazie al successo al quinto set contro Reilly Opelka conquista il suo primo match vinto nello Slam parigino a soli 19 anni e 55 giorni. Appena 13 giorni in più rispetto a Jannik Sinner e 44 in meno rispetto a Lorenzo Musetti. Analizziamo il match, la crescita del giovane talento italiano e le prospettive future nel circuito Atp con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco Vi aspettiamo a TennisMania, in diretta dalle 9:30 sul canale YouTube di OA Sport? Lascia un like Iscriviti al canale Scrivi nella chat commenti e domande. E cosa pensi di Federico Cinà #Cina #RolandGarros #Tennis #Sinner... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Roland Garros 2026 p. 2: Cinà, tra Sinner e Musetti!

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