Calvario Musetti niente Roland Garros Oggi è il Sinner-day

Da ilgiornale.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Musetti non giocherà a Roland Garros, mentre oggi si svolge l’attesa giornata dedicata a Sinner. Al Foro Italico si avvicina il record di 400mila persone presenti, con l’attenzione generale rivolta agli incontri in programma. La manifestazione continua a richiamare un grande pubblico, coinvolgendo appassionati e tifosi italiani nel clima di attesa e sfida sul campo.

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Il cerchio si stringe al Foro Italico dove oggi si supererà il traguardo record di 400mila spettatori. Nella tarda serata di ieri, per via della pioggia, Luciano Darderi è stato chiamato tardi a confermarsi dopo l'impresa contro Alexander Zverev. Sul cammino dell'italo-argentino l'astro nascente, Rafael Jodar, mentre Casper Ruud ha raggiunto le semifinali, battendo Karen Khachanov (6-1 1-6 6-2). A osservare Jannik Sinner, che ha già messo nel mirino la 32ª vittoria consecutiva nei Masters 1000, che gli permetterebbe di balzare in vetta alla classifica all-time per numero di successi consecutivi nei singoli match dei tornei 1000, davanti a Novak Djokovic.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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