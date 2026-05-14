Calvario Musetti niente Roland Garros Oggi è il Sinner-day

Musetti non giocherà a Roland Garros, mentre oggi si svolge l’attesa giornata dedicata a Sinner. Al Foro Italico si avvicina il record di 400mila persone presenti, con l’attenzione generale rivolta agli incontri in programma. La manifestazione continua a richiamare un grande pubblico, coinvolgendo appassionati e tifosi italiani nel clima di attesa e sfida sul campo.

Il cerchio si stringe al Foro Italico dove oggi si supererà il traguardo record di 400mila spettatori. Nella tarda serata di ieri, per via della pioggia, Luciano Darderi è stato chiamato tardi a confermarsi dopo l'impresa contro Alexander Zverev. Sul cammino dell'italo-argentino l'astro nascente, Rafael Jodar, mentre Casper Ruud ha raggiunto le semifinali, battendo Karen Khachanov (6-1 1-6 6-2). A osservare Jannik Sinner, che ha già messo nel mirino la 32ª vittoria consecutiva nei Masters 1000, che gli permetterebbe di balzare in vetta alla classifica all-time per numero di successi consecutivi nei singoli match dei tornei 1000, davanti a Novak Djokovic.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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