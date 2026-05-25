Roland Garros 2026 oggi Paolini-Yastremska | il match in diretta

Da lapresse.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si gioca al Roland Garros il match tra Jasmine Paolini e Dayana Yastremska. La partita si svolge sui campi parigini, con la tennista italiana che affronta l’avversaria ucraina. La sfida è trasmessa in diretta e si svolge nel rispetto del programma del torneo. Entrambe le giocatrici sono in campo, pronte a dare il massimo in questa fase della competizione.

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Jasmine Paolini in campo al Roland Garros contro l’ucraina Dayana Yastremska. La 30enne di Castelnuovo Garfagnana spera a Parigi di ritrovare la forma che l’ha sempre contraddistinta, dopo un periodo difficile caratterizzato da una serie di risultati negativi che l’ha vista uscire dalla top ten del ranking WTA. Ottavo confronto in assoluto tra le due giocatrici con Paolini in netto vantaggio con 6 vittorie a 1. L’ultimo match risale al 2023 quando Jasmine si impose in tre set sulla terra rossa di Palermo. La vincente sfiderà una tra la britannica Emma Raducano e l’argentina Solana Sierra. Paolini-Yastremska il match in diretta Inizio diretta: 250526 11:00 Fine diretta: 250526 14:00 11:55 250526 Paolini-Yastremska 6-5 Ora è l’azzurra in vantaggio, con Yastremska costretta a servire per rimanere nel set. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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