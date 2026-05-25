Roland Garros 2026 oggi Paolini-Yastremska | il match in diretta

Notizia in breve

Oggi si gioca al Roland Garros il match tra Jasmine Paolini e Dayana Yastremska. La partita si svolge sui campi parigini, con la tennista italiana che affronta l’avversaria ucraina. La sfida è trasmessa in diretta e si svolge nel rispetto del programma del torneo. Entrambe le giocatrici sono in campo, pronte a dare il massimo in questa fase della competizione.