LIVE Paolini-Yastremska 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’ucraina serve per il set

Notizia in breve

L’ucraina sta servendo per il set contro l’avversaria, con il punteggio di 5-4. La partita si sta disputando a Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 4-5. È in corso la diretta della sfida tra Paolini e Yastremska. Per aggiornamenti sulla partita tra Berrettini e Fucsovics, è disponibile una diretta a partire dalle 11.