LIVE Paolini-Yastremska 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’ucraina serve per il set

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ucraina sta servendo per il set contro l’avversaria, con il punteggio di 5-4. La partita si sta disputando a Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 4-5. È in corso la diretta della sfida tra Paolini e Yastremska. Per aggiornamenti sulla partita tra Berrettini e Fucsovics, è disponibile una diretta a partire dalle 11.

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