LIVE Paolini-Yastremska 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’ucraina serve per il set
L’ucraina sta servendo per il set contro l’avversaria, con il punteggio di 5-4. La partita si sta disputando a Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 4-5. È in corso la diretta della sfida tra Paolini e Yastremska. Per aggiornamenti sulla partita tra Berrettini e Fucsovics, è disponibile una diretta a partire dalle 11.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Di un soffio in corridoio il dritto inside out della tennista di Odessa. 4-5 Game Paolini. Altra risposta buttata via da Yastremska, che dopo il cambio di campo servirà per il set. AD-40 Fuori di metri la risposta di dritto dell’ucraina. 40-40 In corridoio anche questo dritto dell’italiana. Parità. 40-30 Solida prima al centro di Paolini. 30-30 Ennesimo gratuito con il dritto della toscana. 30-15 Risposta di rovescio vincente di Yastremska, sempre aggressiva sulla seconda di Jasmine. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE PAOLINI - YASTREMSKA, FUCSOVICS - BERRETTINI PRIM
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