Roland Garros 2026 oggi | orari domenica 24 maggio tv streaming italiani in campo

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi inizia il torneo di Roland Garros 2026, con le prime partite della giornata. La competizione, che durerà fino al 13 giugno, coinvolge 128 uomini e 128 donne. Si svolge nel secondo Slam dell’anno, con incontri programmati in diversi orari. La televisione e lo streaming trasmetteranno le sfide principali, mentre gli italiani sono in campo in vari incontri. La prima delle tre domeniche dedicate al torneo apre ufficialmente la rassegna parigina.

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Si comincia. Prima di tre domeniche con il Roland Garros, primo di 15 giorni che vedranno 128 giocatori e altrettante giocatrici dare la caccia al secondo Slam dell’anno. Tantissimi sono gli argomenti, come per esempio una sorta di festa dei vent’anni dalla prima volta della domenica a Parigi come giorno d’inizio. LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HERBERT (4° MATCH DALLE 11.00) Principale protagonista è Novak Djokovic, atteso sul Centrale intitolato a Philippe Chatrier contro il beniamino di casa Giovanni Mpetshi Perricard. Quattro i match in casa Italia: si comincia con Lucia Bronzetti contro la ceca Marie Bouzkova (unico confronto quattro anni fa a Guadalajara, vinto dalla seconda). 🔗 Leggi su Oasport.it

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