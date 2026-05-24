Roland Garros 2026 oggi | orari domenica 24 maggio tv streaming italiani in campo

Notizia in breve

Oggi inizia il torneo di Roland Garros 2026, con le prime partite della giornata. La competizione, che durerà fino al 13 giugno, coinvolge 128 uomini e 128 donne. Si svolge nel secondo Slam dell’anno, con incontri programmati in diversi orari. La televisione e lo streaming trasmetteranno le sfide principali, mentre gli italiani sono in campo in vari incontri. La prima delle tre domeniche dedicate al torneo apre ufficialmente la rassegna parigina.