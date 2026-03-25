Atp Miami 2026 gli italiani in campo oggi | orario e dove vederli

Oggi al Miami Open 2026 si disputano le partite di quarti di finale nei tornei di doppio ATP e WTA. Sono in campo due coppie italiane: da un lato la coppia femminile composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, dall’altro quella maschile formata da Simone Bolelli e Andrea Vavori. Le gare si svolgono nella giornata odierna e sono visibili negli orari stabiliti sui campi del torneo.

Nuova giornata di grande tennis al Miami Open 2026. Gli occhi dell’Italia sono puntati in particolare sui tornei di doppio Atp e Wta: in campo sia la coppia femminile Sara Errani-Jasmine Paolini che quella maschile Simone Bolelli-Andrea Vavassori, impegnate nei quarti di finale. I tifosi azzurri sperano in altri successi dopo quello di Jannik Sinner martedì sera, che ha sconfitto lo statunitense Alex Michelsen con il punteggio di 7-5, 7-6 (4) e che ora se la vedrà con Francis Tiafoe ai quarti di finale. Dopo aver superato AoyamaEikeri e NichollsMihalikova in due set, Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe nei quarti di finale del WTA 1000 di Miami. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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