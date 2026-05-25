Il primo turno del singolare maschile a Roland Garros vede in campo due tennisti italiani, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. La partita si svolge in diretta e si preannuncia come un derby tra i due giocatori azzurri. La sfida è valida per la prima giornata del torneo e viene seguita passo dopo passo attraverso aggiornamenti in tempo reale. Entrambi i tennisti cercano di avanzare nel torneo sulla terra battuta parigina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra gli azzurri Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, valido per il primo turno del Roland Garros. Il classe 2002 romano, numero 14 del mondo, farà il suo esordio nello Slam parigino contro il ventinovenne pugliese Andrea Pellegrino, al debutto nel main draw di un torneo di questo livello. L’avvicinamento di Cobolli a questo appuntamento ha subito due leggere battute d’arresto negli ultimi quattordici giorni: a Roma è stato sconfitto da Thiago Agustin Tirante e ad Amburgo da Ignacio Buse, partite dove partita come favorito alla vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026 in DIRETTA: derby azzurro che può riservare scintille

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LIVE COBOLLI - PELLEGRINO PRIMO TURNO ROLAND GARROS

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