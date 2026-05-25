Roland Garros 2026 dove vederlo | streaming programma e italiani in campo oggi

Da funweek.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La seconda giornata del tabellone principale di Roland Garros 2026 si svolge oggi, con numerosi italiani in campo. La manifestazione include incontri tra grandi nomi internazionali e tennisti italiani, con programmi di singolare e doppio. Per seguire gli incontri, sono disponibili opzioni di streaming e coperture televisive, anche online. La giornata prevede diverse partite, con attenzione ai match più importanti tra i favoriti del torneo.

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Il Roland Garros 2026 entra nel vivo con la seconda giornata del tabellone principale, tra big match internazionali e tanti azzurri protagonisti. Cresce l’attesa soprattutto per l’esordio di Jasmine Paolini, Matteo Berrettini e il derby italiano tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Dove vedere il Roland Garros 2026. Chi cerca “Roland Garros dove vederlo” deve sapere che, al momento, il torneo non è trasmesso in diretta tv in chiaro o sui canali tradizionali. Tutta la copertura è disponibile in streaming tramite piattaforme che includono i canali Eurosport. Streaming Roland Garros 2026. Il torneo è visibile su: Discovery+. HBO Max. DAZN. TimVision. 🔗 Leggi su Funweek.it

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