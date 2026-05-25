roland garros 2026 cobolli vince il derby contro pellegrino

Al Roland Garros di Parigi, Flavio Cobolli ha battuto Andrea Pellegrino in tre set, con i punteggi di 6-4, 7-6 (4) e 6-3. La partita è durata quasi due ore e mezzo. Cobolli ha vinto il derby tra italiani nel torneo maschile.

Vittoria in tre set per il tennista romano. Domani l’esordio di Sinner Al Roland Garros di Parigi Flavio Cobolli vince il derby azzurro con Andrea Pellegrino. Il tennista romano si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 7-6 (4), 6-3 in quasi due ore e mezzo di gioco. Ha centrato il passaggio del turno anche Matteo Berrettini, che nel pomeriggio ha battuto l’ungherese Fucsovics. Domani l’attesissimo esordio di Jannik Sinner, reduce dalla storia vittoria degli Internazionali d’Italia 50 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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L'ANALISI della VITTORIA di Flavio COBOLLI contro Tiafoe in finale ad Acapulco

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Roland Garros, Cobolli vince il derby contro Pellegrino: il prossimo avversarioDurante il torneo di Roland Garros, Flavio Cobolli ha battuto Andrea Pellegrino in un match tra italiani.

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