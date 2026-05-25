Roland Garros 2026 chi gioca oggi | in campo Berrettini e Paolini derby Cobolli-Pellegrino

Oggi, lunedì 25 maggio, sono 4 gli azzurri impegnati nella seconda giornata del Roland Garros. Matteo Berrettini, alle ore 11 sul campo 13, farà il suo esordio sulla terra rossa parigina del secondo Slam dell'anno e affronterà l'esperto ungherese Marton Fucsovics. Berrettini è in vantaggio 2-1. 🔗 Leggi su Today.it

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SINNER al ROLAND GARROS: i dettagli del primo allenamento

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