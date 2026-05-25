Roland Garros 2026 chi gioca oggi | in campo Berrettini e Paolini derby Cobolli-Pellegrino
Oggi, lunedì 25 maggio, quattro italiani partecipano alla seconda giornata di Roland Garros. Matteo Berrettini debutta alle 11 sul campo 13 contro il giocatore ungherese Marton Fucsovics. In campo anche Paolini, Cobolli e Pellegrino, con quest'ultimo che sfida un avversario ancora da annunciare. I match si svolgono sulla terra rossa parigina, seconda tappa della stagione del Grande Slam.
Oggi, lunedì 25 maggio, sono 4 gli azzurri impegnati nella seconda giornata del Roland Garros. Matteo Berrettini, alle ore 11 sul campo 13, farà il suo esordio sulla terra rossa parigina del secondo Slam dell'anno e affronterà l'esperto ungherese Marton Fucsovics. Berrettini è in vantaggio 2-1. 🔗 Leggi su Today.it
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