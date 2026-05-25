Roland Garros 2026 Berrettini torna a Parigi e vince all’esordio | battuto Fucsovics

Il 25 maggio 2026, a Parigi, Matteo Berrettini ha vinto all’esordio nel torneo di Roland Garros, battendo in quattro set Marton Fucsovics con i punteggi di 6-7, 7-5, 6-1 e 6-2. È la prima partecipazione di Berrettini al torneo dal 2021. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano nel quarto set, dopo aver perso il primo.

Parigi, 25 maggio 2026 – Matteo Berrettini torna a vincere al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, il tennista azzurro ha battuto Marton Fucsovics nel primo turno dello Slam di Parigi, a cui non partecipava dal 2021, imponendosi in quattro set con il punteggio di 6-7 (2), 7-5, 6-1, 6-2. Berrettini raggiunge così il secondo turno del torneo. (Fonte Adnkronos) Le parole di Matteo Berrettini – Fonte SuperTennisTv (da supertennis.tv). “Sfortunatamente ero venuto due volte per ritirarmi, e non è stata una cosa piacevole – racconta –. Sono molto felice di essere qui: il 2021 è stata l’ultima volta che ho giocato, ho pensato anche a quello prima di scendere in campo oggi, ho pensato al fatto di godermi la partita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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