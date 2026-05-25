Esordio ok per Berrettini al Roland Garros L' azzurro ha battuto Fucsovics in quattro set

Notizia in breve

Matteo Berrettini ha vinto il suo match di esordio al Roland Garros contro Marton Fucsovics in quattro set, con i parziali di 6-7, 7-5, 6-1 e 6-2. Il tennista italiano, attualmente numero 105 del ranking ATP, ha superato l’avversario ungherese, che è al numero 65, dopo aver perso il primo set al tie-break. In seguito affronterà al prossimo turno il francese Arthur Rinderknech, che è testa di serie numero 22 nel torneo.