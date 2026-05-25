Matteo Berrettini ha vinto il match contro Fucsovics in quattro set, dopo aver perso il primo 7-6. Ha poi conquistato i successivi tre parziali 7-5, 6-1 e 6-2, rimontando un risultato sfavorevole e passando al secondo turno del torneo. La partita si è giocata a Roland Garros nel 2026 e ha visto il tennista italiano recuperare da una situazione difficile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 14:24 BERRETTINI b. Fucsovics 6-7(2), 7-5, 6-1, 6-2! Sciolta pazzesca del magiaro, e a noi va benissimo così! Urlo liberatorio! Secondo turno! 40-0 E allora, a un punto dal 2° turno. 30-0 Altro dritto vincente. 15-0 Questa volta non sbaglia il comodo dritto ad aprire quello che è l’ultimo game. 5-2 Doppio fallo. Stavolta è finita davvero! 30-40 Doppio fallo! Altro match point! 30-30 Stop volley vincente. 15-30 Di poco larga la risposta. 0-30 Doppio fallo. 0-15 Fuori il dritto di Fucsovics. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1, 6-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano gira un match complicatissimo e torna al 2° turno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE BERRETTINI - FUCSOVICS | Roland Garros 2026| Match Tracker & Commento in Tempo Reale!

Notizie e thread social correlati

LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1, 5-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano gira un match complicatissimoMatteo Berrettini conduce 6-7, 7-5, 6-1, 5-2 contro un avversario nel quarto turno di Roland Garros 2026.

LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: romano a un set dal 2° turno dopo 150? di giocoBerrettini ha vinto il terzo set contro Fucsovics dopo aver perso i primi due, portandosi sul 2-1 nel match in corso a Roland Garros.

Temi più discussi: Berrettini-Fucsovics oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming; Statistiche Márton Fucsovics - Matteo Berrettini: Risultati Tennis; Diretta Fucsovics - Berrettini (Roland Garros); Roland Garros, Berrettini-Fucsovics 6-7 – Diretta.

Berrettini-Fucsovics diretta Roland Garros, primo turno: segui la sfida liveMatteo Berrettini torna a giocare il Roland Garros dopo cinque anni di assenza. Nel 2021 arrivò fino ai quarti di finale. Di recente il tennista romano è scivolato fuori dalla top 100, ora si trova ... corrieredellosport.it

LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1, 3-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano regala un primo contro breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ... oasport.it