Rodolfi Mansueto 130 anni di storia in viaggio sulla metro di Milano
Durante tutto il mese di maggio, un convoglio della linea M1 della metropolitana di Milano è stato rivestito con grafiche e marchi di Rodolfi Mansueto, azienda con 130 anni di storia. La decorazione copre l'intera carrozza, rendendola visibile ai passeggeri che utilizzano la linea.
Per l’intero mese di maggio, un convoglio della M1 si presenta interamente brandizzato Rodolfi Mansueto.Nata nel solco della tradizione conserviera italiana e oggi guidata dalla quarta generazione della famiglia, Rodolfi Mansueto celebra oggi il traguardo dei 130 anni con un’iniziativa che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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