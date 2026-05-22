Atm compie 95 anni | la storia di Milano sui binari dai primi tram alle metro d' Europa

L'Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, festeggia 95 anni di attività. Fondata nel 1931, sin dalla sua nascita ha rappresentato un punto di riferimento per la mobilità cittadina. Nel corso degli anni, ha gestito la rete di tram e, successivamente, le linee della metropolitana. L'azienda ha attraversato diverse fasi di sviluppo, adattandosi alle esigenze di una città in continua evoluzione. Attualmente, l'Atm continua a operare come uno dei principali sistemi di trasporto pubblico in Europa.

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