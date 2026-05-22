Atm compie 95 anni | la storia di Milano sui binari dai primi tram alle metro d' Europa
L'Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, festeggia 95 anni di attività. Fondata nel 1931, sin dalla sua nascita ha rappresentato un punto di riferimento per la mobilità cittadina. Nel corso degli anni, ha gestito la rete di tram e, successivamente, le linee della metropolitana. L'azienda ha attraversato diverse fasi di sviluppo, adattandosi alle esigenze di una città in continua evoluzione. Attualmente, l'Atm continua a operare come uno dei principali sistemi di trasporto pubblico in Europa.
Spegne le sue prime 95 candeline l’Atm, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico di Milano. Fondata nel 1931, l'azienda ha accompagnato e spesso anticipato le grandi trasformazioni urbanistiche, tecnologiche e sociali all’ombra della Madonnina. Per l’occasione è stata presentata una pagina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Sullo stesso argomento
Dai tram agli e?bus: i 95 anni di ATM raccontano l’evoluzione di MilanoAGI - Atm celebra i suoi 95 anni con un racconto che mette al centro non solo la storia, ma soprattutto la capacità di accompagnare Milano nel suo...
Leggi anche: Tram 15 fuori dai binari a Rozzano fuori Milano, nessun ferito ma 3° incidente in 7 giorni: la versione di Atm
ATM compie 95 anni: la mobilità milanese tra storia, innovazione e futuroFotogallery, video celebrativo e documenti inediti dell’Archivio Storico raccontano il legame profondo tra l’azienda e Milano, dai primi tram alle metropolitane automatiche e al Piano Full Electric ... affaritaliani.it
ATM: 95 anni di mobilità che guarda avanti. Documenti inediti raccontano l’evoluzione dell’Azienda milanese(FERPRESS) – Milano, 22 MAG – Atm celebra i suoi 95 anni con un racconto che mette al centro non solo la storia, ma soprattutto la capacità di accompagnare Milano nel suo cambiamento. Dai primi tram a ... ferpress.it