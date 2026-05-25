Rocket League verso Unreal Engine 6

Rocket League si prepara a passare a Unreal Engine 6, segnando il più grande cambiamento tecnico dalla sua uscita. Dopo anni di aggiornamenti, stagioni, eventi e contenuti estetici, il gioco si avvicina a una nuova fase di sviluppo. La transizione a Unreal Engine 6 rappresenta un passo fondamentale per il titolo, che mira a migliorare le prestazioni e l’esperienza visiva senza modificare le sue caratteristiche principali. La data di uscita di questa versione non è ancora stata comunicata.

Rocket League è pronto a entrare in una fase completamente nuova della sua storia. Dopo anni di aggiornamenti, stagioni, eventi competitivi e contenuti estetici, il gioco di Psyonix si prepara al salto tecnico più importante dalla sua uscita originale. Il passaggio a Unreal Engine 6 non rappresenta soltanto un miglioramento visivo, ma una vera ripartenza strutturale per uno dei titoli multiplayer più riconoscibili dell’ultimo decennio. La notizia ha sorpreso molti giocatori perché Rocket League è ancora oggi basato su una tecnologia molto vecchia. Il gioco è nato nel 2015 e ha continuato a crescere grazie a una formula fortissima, immediata e praticamente unica: auto acrobatiche, una palla gigante, porte da difendere e partite ad altissima intensità. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Rocket League Revival! Jynxzi, Easy Anti-Cheat, and Unreal Engine 5

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