MotoGP 26 rivoluziona il gioco | fisica del pilota e Unreal Engine 5

Milestone ha annunciato il nuovo videogioco MotoGP 26, che sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series e PC. Il titolo utilizza l’ultima versione di Unreal Engine 5.7 e introduce un sistema chiamato Rider-Based Handling, che permette di simulare in modo più realistico la gestione del peso del pilota durante le corse. La fisica del pilota rappresenta una novità rispetto ai capitoli precedenti.

? Cosa sapere Milestone lancia MotoGP 26 con Unreal Engine 5.7 per PlayStation 5, Xbox Series e PC.. Il nuovo sistema Rider-Based Handling introduce la gestione fisica del peso del pilota.. Con l’adozione esclusiva dell’Unreal Engine 5.7, MotoGP 26 abbandona definitivamente il supporto per PlayStation 4 e Xbox One per concentrarsi sulla potenza di calcolo delle console di nuova generazione e dei PC. Il nuovo capitolo della serie sviluppata da Milestone segna un salto tecnologico senza precedenti nel franchise, spostando l’intero ecosistema di sviluppo verso piattaforme avanzate come PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam ed Epic Games Store.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MotoGP 26 rivoluziona il gioco: fisica del pilota e Unreal Engine 5 Notizie correlate Rogue Trooper: Duncan Jones rivoluziona il war movie con Unreal Engine 5, ma senza l'effetto gamingL'atteso adattamento della celebre striscia a fumetti di 2000 AD realizzato dal regista di Moon con Unreal Engine 5 si svela nel primo teaser. MotoGP 2027: Agostini spinge per il ritorno del pilota puroLa rivoluzione tecnica della MotoGP, prevista per il 2027, riceve il pieno sostegno di Agostini, che vede nel ritorno a motori da 850cc e nella...