Rogue Trooper | Duncan Jones rivoluziona il war movie con Unreal Engine 5 ma senza l' effetto gaming

Il regista di Moon ha presentato il primo teaser del suo nuovo progetto, un adattamento di una famosa striscia a fumetti degli anni 2000. Il film utilizza Unreal Engine 5, ma non presenta elementi tipici del videogioco. La produzione mira a rivoluzionare il genere del war movie, con un approccio visivo innovativo e un miglioramento tecnologico rispetto alle produzioni precedenti. La data di uscita e ulteriori dettagli non sono ancora stati annunciati.

L'atteso adattamento della celebre striscia a fumetti di 2000 AD realizzato dal regista di Moon con Unreal Engine 5 si svela nel primo teaser. Finalmente possiamo dare un primo sguardo a Rogue Trooper, atteso adattamento a cui Duncan Jones lavora da un decennio. 2000 AD ha svelato il primo teaser trailer del film firmato dal regista di Moon, Source Code e Warcraft: L'inizio realizzato utilizzando Unreal Engine, la tecnologia creata da Epic Games, gli sviluppatori di Fortnite, solitamente riservata allo sviluppo di videogiochi. Basato sull'omonima striscia a fumetti di Gerry Finley-Day e Dave Gibbons, Rogue Trooper segue le vicende del protagonista (Aneurin Barnard), unico sopravvissuto a un'invasione conclusasi con la morte di tutti i suoi commilitoni.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rogue Trooper: Duncan Jones rivoluziona il war movie con Unreal Engine 5, ma senza l'effetto gaming Notizie correlate Rogue Trooper: il ritorno di Duncan Jones nel teaser trailerDuncan Jones rompe un silenzio durato otto anni svelando le prime immagini di Rogue Trooper. God of War | Alastair Duncan riprende il ruolo di Mimir nella serie Prime Video, svelati anche Brok e SindriAmazon MGM Studios ha ufficializzato l’ingresso di tre nuovi membri nel cast della serie live-action di God of War, attualmente in fase di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rogue Trooper: teaser trailer e ritorno di Duncan Jones tra dubbi e aspettative; Rogue Trooper: prime immagini film animato basato su fumetto 2000 AD; Duncan Jones svela il teaser del film d'animazione tratto dal fumetto 'Rogue Trooper'.; Rogue Trooper: il ritorno di Duncan Jones nel teaser trailer. Rogue Trooper: Duncan Jones rivoluziona il war movie con Unreal Engine 5, ma senza l'effetto gamingL'atteso adattamento della celebre striscia a fumetti di 2000 AD realizzato dal regista di Moon con Unreal Engine 5 si svela nel primo teaser. movieplayer.it Rogue Trooper: prime immagini del film sci-fi animato di Duncan JonesScopri Rogue Trooper: prime immagini del film animato sci-fi di Duncan Jones con Aneurin Barnard e tecnologia Unreal Engine 5. cinefilos.it «Dovendo realizzare un film tratto da un fumetto, alla fine doveva sembrare un film tratto da un fumetto», racconta Duncan Jones, e questa è stata la vera bussola di tutto il progetto Rogue Trooper. Dopo anni di attesa, è finalmente arrivato il primo teaser di Ro - facebook.com facebook Rogue Trooper: prime immagini film animato basato su fumetto 2000 AD #Notizie #DuncanJones #RogueTrooper lospaziobianco.it/rogue-trooper-… x.com