Rocchetta Sant' Antonio ha il suo primo sindaco donna | è Maria Pia Fabrizio
Maria Pia Fabrizio è la prima donna a ricoprire la carica di sindaco a Rocchetta Sant'Antonio. Ha ottenuto il 54,87% dei voti, pari a 654 preferenze, battendo l’uscente Pompeo Circiello.
A Rocchetta Sant’Antonio Maria Pia Fabrizio batte l’uscente Pompeo Circiello. Indossa la fascia tricolore con il 54,87% (654 voti). Vince la lista ‘Rocchetta in Comune’.L’ex sindaco si ferma a 538 voti (45,13%) e alla sua ‘Rocchetta che vorrei’ vanno due seggi. In calo l’affluenza rispetto alle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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