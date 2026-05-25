Rocchetta Sant' Antonio ha il suo primo sindaco donna | è Maria Pia Fabrizio

Da foggiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maria Pia Fabrizio è la prima donna a ricoprire la carica di sindaco a Rocchetta Sant'Antonio. Ha ottenuto il 54,87% dei voti, pari a 654 preferenze, battendo l’uscente Pompeo Circiello.

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A Rocchetta Sant’Antonio Maria Pia Fabrizio batte l’uscente Pompeo Circiello. Indossa la fascia tricolore con il 54,87% (654 voti). Vince la lista ‘Rocchetta in Comune’.L’ex sindaco si ferma a 538 voti (45,13%) e alla sua ‘Rocchetta che vorrei’ vanno due seggi. In calo l’affluenza rispetto alle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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