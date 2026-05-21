A Rocchetta Sant’Antonio prende il via un progetto che coinvolge abitazioni storiche trasformate in botteghe-scuola dedicate a diversi mestieri e arti. L’obiettivo è creare spazi permanenti di formazione e praticantato, puntando sulla valorizzazione delle competenze tradizionali e sulla produzione locale. L’iniziativa prevede l’apertura di queste botteghe a operatori e artigiani, che potranno insegnare e tramandare tecniche antiche, contribuendo a mantenere vive le pratiche artigianali nel territorio.

Di seguito il comunicato: Trasformare le residenze artistiche in botteghe-scuola permanenti per ospitare artisti e artigiani – ragazzi, donne e uomini di tutte le età – che insegnino ai giovani (non solo quelli del luogo, ma chiunque voglia imparare) a trasformare la materia in arte: iniziando da ceramiche, mosaici, pittura, utilizzando prioritariamente i materiali di cui dispone il territorio. È questo l’obiettivo della seconda fase dell’iniziativa “100 artisti per 100 giorni”, progetto di residenze artistiche organizzate dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio giunto alla seconda edizione. DA SVIZZERA E REPUBBLICA CECA. A inaugurare questa seconda fase saranno nuovamente due artiste, Magdalena Kracík Štorkánová proveniente dalla Repubblica Ceca e Petra Domcikova dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Rocchetta Sant’Antonio, al via le botteghe-scuola: arti e mestieri per la “restanza” Iniziativa

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