A Rocchetta Sant' Antonio una donna sfida il sindaco uscente | braccio di ferro tra Fabrizio e Circiello

A Rocchetta Sant'Antonio si svolge una campagna elettorale molto vivace, con una sfida tra una donna e il sindaco uscente. La competizione riguarda le elezioni comunali e vede coinvolti due candidati, uno dei quali è il primo cittadino attuale, mentre l’altra è una donna che ha deciso di sfidarlo. La campagna si svolge nel contesto di un paese dei Monti Dauni dove l’affluenza alle urne e l’interesse dei cittadini sono molto elevati. La situazione ha attirato l’attenzione di diverse persone del luogo.

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