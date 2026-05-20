A Rocchetta Sant' Antonio una donna sfida il sindaco uscente | braccio di ferro tra Fabrizio e Circiello
A Rocchetta Sant'Antonio si svolge una campagna elettorale molto vivace, con una sfida tra una donna e il sindaco uscente. La competizione riguarda le elezioni comunali e vede coinvolti due candidati, uno dei quali è il primo cittadino attuale, mentre l’altra è una donna che ha deciso di sfidarlo. La campagna si svolge nel contesto di un paese dei Monti Dauni dove l’affluenza alle urne e l’interesse dei cittadini sono molto elevati. La situazione ha attirato l’attenzione di diverse persone del luogo.
È particolarmente accesa la campagna elettorale a Rocchetta Sant’Antonio. Nel borgo dei Monti Dauni, del resto, la campagna elettorale è sempre molto sentita. A dare filo da torcere all’uscente Pompeo Circiello con la sua ‘Rocchetta che vorrei’ è Maria Pia Fabrizio con la lista ‘Rocchetta in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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