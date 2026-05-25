Su Amazon è disponibile a 499 euro un robot tagliaerba senza cavi della gamma ECOVACS Goat. Il dispositivo utilizza tecnologie satellitari RTK e LiDAR per mappare e lavorare i giardini senza bisogno di cavi perimetrali. L’offerta riguarda il modello con queste caratteristiche avanzate, progettato per operare in modo autonomo. La promozione è attiva fino a esaurimento scorte.

Da 499 euro su Amazon scatta l’offerta per la gamma di robot tagliaerba ECOVACS Goat, che introduce tecnologie satellitari e LiDAR per eliminare definitivamente i cavi perimetrali dai giardini privati. La nuova serie comprende i modelli Goat O600, Goat O800 e Goat A1600 LiDAR PRO, progettati per offrire una gestione autonoma del prato senza le complicazioni delle installazioni tradizionali basate su fili da interrare. La fine dell’era dei cavi perimetrali grazie alla navigazione RTK. Le vecchie generazioni di dispositivi per la manutenzione del verde richiedevano quasi sempre la posa di un cavo lungo tutto il perimetro della proprietà. Questo metodo comportava tempi di installazione estremamente lunghi e procedure complesse per delimitare correttamente l’area di lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Robot tagliaerba senza cavi: offerta da 499€ su tecnologia RTK

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